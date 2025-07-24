مصطفى بكري: استهداف مصر ليس جديدًا ويتكرر عبر التاريخ

اكد الإعلامي مصطفى بكري، أن استهداف مصر ليس جديدًا، وإنما يتكرر عبر التاريخ كلما حاولت بناء قوتها واستقلال قرارها، مستشهدًا بما جرى مع محمد علي حين أجبرت القوى الأوروبية مصر على تقليص جيشها بعد أن وصل إلى 130 ألف جندي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أنه كان هناك محاولة لإسقاط الزعيم جمال عبدالناصر، بعد نكسة 67، وكيف صمد الشعب المصري وخاض الجيش حرب الاستنزاف التي مهدت لانتصار أكتوبر 1973.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن اليوم يتكرر نفس السيناريو مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتمسك بموقفه والرافض لممارسات الصهاينة والأمريكان واللى واقف حجر عثرة امام التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وانتم شوفتوا المؤامرة بتتمدد وصدر قانون بيرفض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الجيش المصري بات مصدر قلق لأعداء الدولة، والشرطة استعادت قوتها وهيبتها من جديد، في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ مشروعاتها القومية رغم كل التحديات.