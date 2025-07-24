وائل ربيع : القضية الفلسطينية في صميم أولويات الأمن القومي المصري

أكد اللواء الدكتور وائل ربيع، الخبير في شؤون الأمن القومي، أن القضية الفلسطينية تظل محورًا رئيسيًا في أولويات الدولة المصرية، مشددًا على أن الأمن القومي المصري مرتبط بشكل مباشر بتطورات الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل التوترات المستمرة في قطاع غزة.

وقال ربيع، خلال لقائه مع الاعلامى محمد مصطفى شردى في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إن مصر تتحرك على كافة المستويات – السياسية والإنسانية – لتأمين استقرار المنطقة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن التحرك المصري ليس وليد اللحظة، بل امتداد لدور استراتيجي مستمر عبر العقود.

وثمّن اللواء وائل ربيع الجهود التي تبذلها مصر وقطر في ملف الوساطة بين الأطراف المعنية بالصراع في غزة، قائلًا: "المفاوض المصري والقطري يبذلان مجهودًا غير عادي في محاولة الوصول إلى توافقات بين الفصائل الفلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى".

وأضاف أن الجانب الإسرائيلي يواصل تعنته من خلال فرض شروط تعجيزية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والأمنية، ما يؤدي إلى تعقيد المشهد وتأخير التوصل إلى اتفاق هدنة دائم.