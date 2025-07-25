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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضياء رشوان: مصر استقبلت 23 ألف جريح ومريض فلسطيني .. وأجرت 2978 عملية معقدة

ضياء رشوان
ضياء رشوان
محمد البدوي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن مصر استقبلت منذ 7 أكتوبر 2023 ما مجموعه 7277 مريضًا وجريحًا فلسطينيًا من قطاع غزة، بصحبتهم مرافقون وأبناؤهم، ليبلغ إجمالي من تلقوا خدمة صحية في مصر 23 ألف و28 شخصًا، أُجريت لهم 2978 عملية معقدة في 172 مستشفى بمختلف أنحاء البلاد، مؤكدًا أن من سافروا للعلاج خارج مصر من بينهم بلغ عددهم 1993 حالة، بنسبة لا تتجاوز 8% من الإجمالي.

وأكد رشوان، خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد في برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إجمالي من دخلوا مصر من غزة حتى الآن بلغ 105 آلاف مواطن، بينهم الجرحى والمرضى، وهؤلاء ليسوا مهجرين بل يواجهون ظروفًا خاصة، مشيرًا إلى أن عدد الفلسطينيين الحاصلين على إقامة كاملة في مصر لم يتجاوز 65 ألفًا على مدار التاريخ.

35 ألف شاحنة دخلت غزة 

وفيما يتعلق بالمساعدات، أوضح رشوان أن أكثر من 35 ألف شاحنة دخلت غزة من مصر محمّلة بما يزيد عن 750 ألف طن من الإمدادات، من بينها 80% مساعدات مصرية خالصة، مشددًا على أن «الزان يُعرف من تاريخه، مش بس القريب».

ضياء رشوان غزة قطاع غزة 7 أكتوبر

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