كسر ماسورة مياه يتسبب في هبوط أرضي بزهراء أكتوبر الجديدة.. صور

شهدت منطقة صينية العذراء بمدينة زهراء أكتوبر الجديدة هبوط أرضي حيث انخفضت طبقة الأسفلت عن معدلها الطبيعي.

ورصد أهالي منطقة صينية العذراء حدوث هبوط أرضي بسبب كسر ماسورة مياه والتي تسببت في غرق الشارع بالكامل من حي اللوتس وحتى الكوبري في حي الفيروز.

وانتقلت الأجهزة المختصة من جهاز مدينة زهراء أكتوبر الجديدة بالمعدات اللازمة وسيارات شفط المياه لإصلاح كسر ماسورة المياه والهبوط الأرضي قبل تفاقمه والتسبب في إيذاء المواطنين وتضرر السيارات.

ومازالت عمليات الإصلاحات مستمرة من قبل رجال جهاز مدينة زهراء أكتوبر الجديدة.