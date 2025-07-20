اصلاح الهبوط الأرضي أسفل كوبري التجنيد بجسر السويس

أكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، الانتهاء من اصلاح الهبوط الأرضي المفاجئ بخط صرف صحي قطر ٦٠٠ مم، عمق ٦ م، أسفل كوبري التجنيد بمنطقة جسر السويس.



وأوضحت الشركة، أنها انتهت، الجمعة الماضيةمن اصلاح الهبوط الارضي، واشار حسن اثناء اعمال الاصلاح نفذت الشركه أعمال ربط خط صرف صحي قطر ١٨ بوصة بشارع جسر السويس بالنفق الرئيسي قطر ٨٠٠ مم أسفل كوبري التجنيد وذلك بهدف خفض منسوب المياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي بمنطقة جسر السويس.

وتؤكد شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أنها لا تألو جهداً في تحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين بكافة مناطق محافظة القاهرة.