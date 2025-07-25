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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم الجمعة 25-7-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

ينطلق اليوم الجمعة 25 -7-2025 عدد من المباريات الودية أبرزها مباراة الأهلى ضد البنزرتى ودياً.

مواعيد المباريات الودية للأندية

هانوفر 96 X هانسا روشتوك – الساعة 4 عصرا

إف سي كولن X ليستر سيتي – الساعة 6 مساء

إيسين X أوجسبورج – الساعة 6 مساء

الزمالك X وادي دجلة – الساعة 8 مساء

الأهلي  X البنزرتي – الساعة 8 مساء على قناة الاهلى

يوكوهاما إف سي X ريال سوسييداد – الساعة 8 مساء

سانت إيتيان X باريس إف سي – الساعة 8 مساء

إيلتشي X بلاكبيرن روفرز – الساعة 8 مساء

فيورنتينا X كاراريسي – الساعة 9 مساء

سبورتنج لشبونة X فياريال – الساعة 9:30 مساء

جيل فيسينتي X برينتفورد – الساعة 9:30 مساء

كراولي تاون X كريستال بالاس – الساعة 9:30 مساء.

الاهلي النادي الاهلي مباريات الودية

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