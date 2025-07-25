أبرز مباريات اليوم الجمعة 25-7-2025 والقنوات الناقلة

ينطلق اليوم الجمعة 25 -7-2025 عدد من المباريات الودية أبرزها مباراة الأهلى ضد البنزرتى ودياً.
مواعيد المباريات الودية للأندية
هانوفر 96 X هانسا روشتوك – الساعة 4 عصرا
إف سي كولن X ليستر سيتي – الساعة 6 مساء
إيسين X أوجسبورج – الساعة 6 مساء
الزمالك X وادي دجلة – الساعة 8 مساء
الأهلي X البنزرتي – الساعة 8 مساء على قناة الاهلى
يوكوهاما إف سي X ريال سوسييداد – الساعة 8 مساء
سانت إيتيان X باريس إف سي – الساعة 8 مساء
إيلتشي X بلاكبيرن روفرز – الساعة 8 مساء
فيورنتينا X كاراريسي – الساعة 9 مساء
سبورتنج لشبونة X فياريال – الساعة 9:30 مساء
جيل فيسينتي X برينتفورد – الساعة 9:30 مساء
كراولي تاون X كريستال بالاس – الساعة 9:30 مساء.