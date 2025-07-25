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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للأسبوع الخامس .. استمرار مبادرة تخفيض أسعار الأسماك بالإسماعيلية

المبادرو تصل التل الكبير
المبادرو تصل التل الكبير
الإسماعيلية انجي هيبة

قام اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، بإعطاء إشارة البدء للأسبوع الخامس من مبادرة تخفيض الأسماك "أسماك البلد لأهل البلد"، وسوق اليوم الواحد في نسخته الثانية عشرة وسط إقبال كبير من مواطني مركز ومدينة التل الكبير، نيابةً عن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

تلك المبادرة التي أطلقها محافظ الإسماعيلية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير أسماك ومنتجات غذائية وخضروات وفاكهة طازجة بأسعار تنافسية، والتي تأتي في إطار جهود المحافظة المتواصلة لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وذلك بحضور شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، حسني عيسى رئيس مركز ومدينة التل الكبير، دكتور هاني عبد الخالق مدير عام الطب البيطري، أحمد النبوي مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومروة الخولي مدير إدارة البيئة.

وأكد السكرتير المساعد على تكاتف وتعاون كافة الأجهزة التنفيذية خلال تلك المبادرة، تنفيذًا لتكليفات محافظ الإسماعيلية، والذي يؤكد على ضرورة العمل الجماعي خاصة فيما يتعلق بالمبادرات والتي تسعى المحافظة من خلالها لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن وصول السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطنين.

مشيرًا إلى أن المبادرة تبرز الدور الفعال والمباشر الذي تلعبه محافظة الإسماعيلية في إطلاق وتبني المبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر من خلال البحث عن حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر، وتوفير مصادر غذاء متنوعة وسلع ضرورية بأسعار في متناول الجميع.

وكان اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد أعلن عن إطلاق مبادرة نوعية كل يوم جمعة ولمدة ثلاثة أشهر، تستهدف تخفيض أسعار الأسماك، خاصةً سمك البلطي،  الأكثر طلبًا وبيعه بسعر أقل من التكلفة.

موجهًا بتنفيذ المبادرة والإشراف عليها من قبل رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، على أن يتم ذلك من خلال وحدة محلية مختلفة كل أسبوع.

وأوضحت شيماء عمر مدير عام التموين والتجارة الداخلية، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الإسماعيلية بنشر أسواق اليوم الواحد والمبادرات التي تمس المواطن مباشرة، تم إطلاق الأسبوع الخامس من مبادرة أسماك البلد لأهل البلد، مشيرة إلى مشاركة عدد من مزارعي الأسماك والتجار بفاعلية في المبادرة، مقدمين كميات من الأسماك بأسعار رمزية، بالإضافة إلى عدد من تجار الجملة للسلع الغذائية والخضر والفاكهة المشاركين في سوق اليوم الواحد النسخة الـ ١٢، ما يؤكد على رغبتهم الصادقة في المساهمة برفع العبء عن كاهل المواطن، من خلال المشاركة الفعالة في تلبية مطالب المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ومن جهته أشار المهندس أحمد النبوي مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن هناك تعاون كبير من مزارعي السمك الذين سارعوا بالموافقة على المبادرة حيث تم طرح نحو طن من أسماك البلطي بأسعار تتراوح من ٥٠ لـ ٦٠ جنيه في إطار الدور المجتمعي لأصحاب المزارع السمكية ومشاركتهم في المبادرة.

كما أوضح دكتور هاني عبد الخالق مدير عام الطب البيطري أن الأسماك تم الكشف عليها؛ للتأكد من جودتها كما تم نقل الأسماك من المزرعة إلى السوق بسيارة تابعة للطب البيطري وتم التسليم للتجار بإشراف مباشر من مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح حسني عيسى رئيس مركز ومدينة التل أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ الإسماعيلية بوصول المبادرة لكافة المراكز والمدن، تم تنظيم المبادرة والسوق اليوم بمدينة التل الكبير وسط إقبال جماهيري كبير.

وتؤكد المبادرة على الدور الفعال والمباشر الذي تلعبه محافظة الإسماعيلية في إطلاق وتبني المبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر؛ فالمحافظة لا تدخر جهدًا في البحث عن حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأُسر، وتسعى جاهدة لتوفير مصادر غذاء متنوعة وسلع ضرورية بأسعار في متناول الجميع.

الإسماعيلية التل الكبير مبادرة اسماك البلد

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