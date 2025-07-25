العثور على جثه لشخص مصاب بطلق ناري بمقابر في الدقهلية

عثر عددا من اهالى العصاقرة بمحافظة الدقهلية على جثة لشخص مصاب بطلق نارى بشارع المقابر

العثور على جثة بها طلق نارى بالعصافرة

تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطه النجده يفيد بعثور عدد من الاهالي على جثه لشخص بشارع المقابر بالعصافره- المطريه مصابا بطلق ناري وجثته ملقاه بمكان العثور عليها

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كشف هوية المجنى عليه بالعصافرة

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وبالفحص والتحري تبين ان الجثة لشخص

مصاب بطلق نارى ويدعى

محمود محمد عكاشه فضاله 30 عاما مقيم العصافره المطريه

تم نقل الجثه الى مستشفى المطرية.

وجار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابه العامة فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف ملابسات الحادث والقبض على الجناة.