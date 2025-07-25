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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بلاش تستخف بيها .. موافي يكشف علامات الإصابة بالتهاب البنكرياس

حسام موافي
حسام موافي
محمد البدوي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على أن استمرار الشعور بآلام في البطن مع إسهال عقب تناول الطعام بعد استئصال المرارة، قد يكون مؤشراً على التهاب في البنكرياس، مشددًا على ضرورة عدم الاستخفاف بهذه الأعراض.

وأجاب أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني خلال تقديم برنامج “رب زدني علماً”، المذاع على قناة صدى البلد، على سؤال لأحد المشاهدين بشأن والدته التي تعاني من مغص شديد وإسهال بعد الإفطار في رمضان، رغم مرور عامين على عملية استئصال المرارة.

وصف علاج عبر التليفزيون

وقال موافي: “لا يمكن إطلاقاً وصف علاج عبر التليفزيون، فهذا يخالف أخلاقيات المهنة لا بد من مقابلة المريض، وسماعه، وفحصه، ثم طلب الفحوصات اللازمة هناك حالات نادرة يمكن تشخيصها من الخطوة الأولى فقط، لكنها لا تنطبق على معظم الحالات”.

حسام موافي البنكرياس استئصال المرارة قصر العيني

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