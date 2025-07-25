حسام موافي يكشف سببا يجعل الكبد يحتفظ بجزء من الصفرة

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إن ارتفاع الصفرة قد يكون ناتجًا عن كثرة تكسير كرات الدم الحمراء أو ضعف قدرة الكبد على التخلص من مخلفاتها، مشددًا على أن وجود نسبة صفرة مرتفعة مع سلامة وظائف الكبد وتحاليل الدم غالبًا ما يرتبط بمتلازمة تسمى "متلازمة جيلبرت".

الحالة منتشرة بين الشباب

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة خلال تقديم برنامج “رب زدني علما” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” على أن هذا المرض ليس خطيرًا ولا يدل على فشل كبدي أو أنيميا، بل هو عيب خلقي بسيط يجعل الكبد يحتفظ بجزء من الصفرة دون التخلص منها بالكامل، موضحًا أن هذه الحالة منتشرة بين الشباب، وتظهر أحيانًا عند الشعور بالإرهاق أو التوتر، ثم تختفي تلقائيًا.

نصيحة للشباب

وأشار “موافي” إلى أن متلازمة "جيلبرت" هي التشخيص الأقرب لمثل هذه الحالات، مشيرًا إلى أنها لا تحتاج إلى علاج ولا تؤثر على الحياة الطبيعية، ووجه نصيحة للشباب قائلًا: "إذا كانت وظائف الكبد وصورة الدم طبيعية، والصفرة لا تتجاوز 2، فغالبًا أنت مصاب بجيلبرت، فلا داعي للقلق".