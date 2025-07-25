حسام موافي يكشف أسباب ارتفاع نسبة الصفراء في الدم

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أسباب ارتفاع نسبة الصفراء في الدم رغم سلامة الكبد، قد يكون ناتجًا عن سبب شائع لا يدل على مرض خطير.

وقرأ أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا"، والمذاع عبر قناة صدى البلد، رسالة من شاب يبلغ من العمر 21 عامًا قال خلالها: "حللت صفرة وكانت نسبتها 1.9، بينما أظهرت التحاليل أن وظائف الكبد سليمة، والطبيب أخبرني أن المشكلة في الدم، لكن لم يوضح طريقة العلاج".

أنواع مختلفة من الخلايا

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن الجسم يحتوي على أنواع مختلفة من الخلايا، ولكن الخلايا الوحيدة التي تُستبدل بشكل دوري هي كرات الدم الحمراء، التي تعيش لمدة 120 يومًا فقط، ثم تموت ويُنتج الجسم غيرها، مشيرًا إلى أن هذه الخلايا تؤدي أهم وظيفة في الجسم وهي نقل الأكسجين، موضحًا أن الإنسان لا يستطيع العيش من دونها.

وأضاف أن الخلايا الحمراء بعد موتها تتحلل وتنتج عنها مادة تؤدي إلى ظهور الصفرة في الدم، ويقوم الكبد بفلترتها والتخلص منها، ولكن في بعض الحالات، قد تزداد هذه المادة بدرجة تفوق قدرة الكبد على التعامل معها، فيرتفع مستوى الصفرة في التحاليل.