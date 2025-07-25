حسام موافي يكشف المتسبب في ترك الفوطة ببطن المريض

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني عن المسؤول عن وقائع ترك «الفوطة» في بطن المريض، والوقائع التي شهدتها السوشيال ميديا والمستشفيات خلال الفترة الماضية.

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» على أن تلك هي مهمة الممرضة، لافتا إلى أن «الفوطة» المستخدمة في العمليات تكون صغيرة جدا، وعندما تكون ملطخة بالدماء لا يمكن أن يراها أحد.

اللوم على الجراح

وأشار «موافي» إلى أن الممرض يستلم 12 فوطة أثناء تواجده للعملية، ولابد أن يقوم بتسليمهم مرة أخرى، ولذلك اللوم في ذلك لا يكون على الجراح بل التمريض.