ارتجاع الإنزيمات .. حسام موافي يكشف سبب ضيق قناة البنكرياس

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إن قناة المرارة تتحد مع قناة البنكرياس في نقطة واحدة تصب في الأمعاء، ومع استئصال المرارة قد يحدث ضيق في هذه القناة، ما يسبب ارتجاع الإنزيمات البنكرياسية إلى داخل الغدة نفسها، مؤديًا إلى التهابات مزمنة أو حادة.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة خلال تقديم برنامج “رب زدني علما” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” على أن البنكرياس يفرز إنزيمات هضمية غير نشطة داخل خلاياه، ولا يتم تفعيلها إلا بعد خروجها إلى القناة الهضمية؛ لكن إذا انسدت القناة لأي سبب، فإن هذه الإنزيمات تُفعّل قبل أن تخرج، وتهضم البنكرياس نفسه.

التهاب في البنكرياس

ولفت “موافي” إلى أن استمرارية الألم بعد استئصال المرارة، خاصة إن كان يسمع في الظهر، قد يدل على التهاب في البنكرياس وليس فقط مشكلة متعلقة بالمرارة.

مشيرا إلى أنه قد تكون المشكلة منذ البداية في البنكرياس وليس المرارة، أو أن إزالة المرارة أثرت على قناة البنكرياس مسببة التهابات تحتاج لتدخل متخصص.

إنزيماته تكون غير نشطة

واختتم موافي حديثه قائلًا: “من إعجاز الله أن البنكرياس لا يهضم نفسه لأن إنزيماته تكون غير نشطة داخل خلاياه، لكن بعض العوامل مثل الكحوليات قد تُنشّط هذه الإنزيمات وتؤدي إلى التهابه، ومن هنا نفهم لماذا حُرّمت الخمر، لما لها من أضرار صحية جسيمة”.