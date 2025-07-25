مستقبل ولادنا ضاع | صرخات بيوت الثانوية العامة تستغيث بالمسؤولين على الهواء

تلقّى الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، عشرات المداخلات من أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، اشتكوا فيها من صدمة النتيجة وظلم التصحيح.



قالت "مروة" من القاهرة، ولي أمر الطالبة جنة محمد بدوي، إنها مصدومة من نتيجة ابنتها في الثانوية العامة، رغم تعبها وسهرها ومذاكرتها طول السنة.

نتيجة الثانوية العامة

وأكدت: "بنتي كانت بترجع من الامتحانات تحل كويس، حتى في المواد اللي الناس اشتكت منها، وده بسبب التزامها وتفوقها من أولى وثانية ثانوي، وإحنا داخلين علمي علوم وكنا عارفين طريقنا، بس لما شوفنا النتيجة حسينا إن كل حاجة ضاعت".

واختتمت مداخلتها قائلة: "هقدم تظلم، بس مين يضمن لي إن درجات التظلم هترجع؟.. محتاجة تدخل الرئيس بنفسه، لأن ده مستقبل بنتي".

من ناحيته، قال "ماهر رفائيل" من المنيا، والد الطالبة "مريت ماهر"، إن صدمته في نتيجة ابنتُه لا توصف، معلقا: "إحنا دخلنا علمي علوم علشان نضمن طب، فجأة ألاقى النتيجة من 50، والبنت جايبة 60%، وبنتي تاريخها العلمي مشرف، وكل المدرسين يشهدوا لها، وأنا كأب مش عارف أعمل إيه، أروح لمين وأشتكي لمين؟".

الطالبة "ندى مصطفى" من الدقهلية، قالت إنها تلقت رسائل أثناء الامتحانات بتقول لها إنها هتسقط في فيزياء وأحياء، وافتكرت إن ده تهديد نصب، لكنها فوجئت يوم النتيجة برسوبها في نفس المواد، وقالت: "ما صدقتش، فقدت النطق، وكل الناس حواليا في حالة صدمة".

وأكدت إنها موثقة الرسائل بالصور، وتم مسحها بعدها من التطبيق، وأضافت: "أنا متكرمة من الإدارة والمدرسة، ومحبوبة من الكل، إزاي يكون ده مجموعي؟، "فين حقي؟ وتعب سنة كاملة راح فين؟".

الطالبة "إسراء الشافعي" من المنوفية، قالت إنها اتعرضت للظلم في امتحان الفيزياء، بعد ما نقلت معلمة ورقة إجابتها بورقة أخرى بسبب خطأ في رقم الجلوس، متسائلة: "يعني إيه مدرسة تغير لي ورقتي؟ هو لو رقم الجلوس غلط، ده مبرر للتصرف ده؟".

واختتمت إسراء: جبت 52.5% وشايلة فيزياء، وأنا من حقي أتظلم، بس فين اللي يضمن لي حقي يرجع؟".



