التعليم تكشف آلية التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول التشكيك في إجراءات تصحيح امتحانات الثانوية العامة لا أساس له من الصحة، واصفًا إياها بـ"المضللة" و"المغرضة".

وأوضح زلطة في تصريحات هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف شدد على جميع الكنترولات المعنية بعملية التصحيح، نظرًا لأهمية المرحلة واعتبارها "مستقبل الطلاب"، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة لما يُنشر من معلومات غير صحيحة عبر المنصات المختلفة.

فترة التظلمات

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الطالب وولي الأمر يمكنهما الاطلاع على نموذج الإجابة الرسمي ومقارنته بنسخة "البابل شيت" الخاصة بالطالب خلال فترة التظلمات، مشددًا على أن أي درجات يستحقها الطالب سيتم منحه إياها بشكل فوري بعد مراجعتها مع مسؤولي الكنترول.

وأعلن زلطة أن باب التظلمات على نتائج الثانوية العامة سيفتح بدءًا من الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تطبيق أقصى درجات الدقة والشفافية في منح الدرجات المستحقة للطلاب المتظلمين.

وواصل شادي زلطة تصريحاته بالتأكيد على أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات سيكون مطلعًا على أي تغييرات في الدرجات نتيجة التظلمات، لضمان دقة التنسيق وعدالته، مشيرًا إلى أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو الحفاظ على مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة الكاملة.

واختتم زلطة قائلا: الطالب سيقوم بالتسجيل على رابط التظلمات ومن ثم تحديد موعد للكنترول الخاص بالطالب ودفع رسوم قيمتها 300 جنيه حال عدم استحقاق الطالب أي درجات، وإرجاعها حال استحقاقه درجات بعد المراجعة.

