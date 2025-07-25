ياسين مرعي يكشف كواليس انضمامه إلى الأهلي

تحدث ياسين مرعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنضم حديثًا من صفوف فاركو، عن كواليس انضمامه إلى "الشياطين الحمر"، وطموحه خلال الفترة المقبلة.

وقال مرعي، في تصريحات تليفزيونية: "شرف كبير لي أن كل الجماهير دي تطالب بيا وده كان حلم من أحلامي، كل ده نتيجة شقا وتعب سنين فاتت كتير من عمري في الكورة".

وأضاف: "أنا أكبر إنجاز لوالدي في حياته من بين كل صفقاته اللي فاتت واللي جايه لأني روحت الأهلي، هو كل آماله في الدنيا إنه يشوفني أنا وإخواتي واصلين لأحسن مكان في العالم وسط كل شغله وصفقاته".

وأردف: "أكيد مش أنا اللي هقوله، هو النادي الأهلي وشايفه إزاي، الأهلي زي العادي أكبر نادي في إفريقيا والوطن العربي والشرق الأوسط، كل مكان في النادي الأهلي فيه 3 لاعيبة على الأقل، كلهم لاعيبة دوليين يقدروا يشيلوا الفرقة، مفيش أساسي وبديل في النادي الأهلي".

واختتم: “انتقالي إلى الأهلي بدأ بشكل سريع وبقوة وبعد كده الموضوع بقى أهدى بسبب كأس العالم للأندية، بس الحمد لله ربنا أكرمني وجيت في الوقت المناسب، دلوقتي فيه شغل بيتعمل كتير مع الفرقة، وكويس إني بدأت مع الفرقة مع بداية الماتشات الودية”.