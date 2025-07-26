قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الكرب وما يقال عند الأمور الصعبة.. ردده يفتح لك أبواب الفرج
طرق استخراج شهادة ميلاد جديدة 2025 والرسوم المطلوبة
عائشة بن أحمد تتعرض للإصابة في قدمها | شاهد
ترامب يتراجع عن تهدئة غزة ويدعو للتصعيد وسط أزمة إنسانية
أخبار قنا | انطلاق بطولة الجمهورية للكونغ فو ..انتشال جثة طالب غارق في ترعة بفرشوط
رغم حملات التشويه.. مصر حجر الزاوية في دعم فلسطين عبر التاريخ
مصطفى إبراهيم : صفقات الزمالك جيدة..وجماهير القلعة البيضاء عظيمة
برلماني يوجه رسالة لطلاب الثانوية: اختاروا تخصصات مطلوبة بسوق العمل
بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه السبت 26-7-2025
سعر الذهب اليوم 26-7-2025
عمرو دياب يشعل حفل الرياض وسط أكبر حضور جماهيري | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه السبت 26-7-2025

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن اليوم السبت استقرارا كبيرا ، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة ل 65 جنيهًا بعدما ظل سعرها 95 جنيها لمدة شهور عديدة ،مما كان يعانى منه المواطن حيث كانت تصل إليه ب 120 جنيها .
 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في مصر، بالمزارع والأسواق.
 

أسعار الدواجن اليوم
 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 64 جنيها بعدما وصل إلى 66 جنيها أى انخفضت حوالى 2 جنيهًا، وتصل  للمستهلك بسعر 77 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 47 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيها
 

وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 102 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.


أسعار الفراخ الحمراء 

 
بينما ارتفعت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  126 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


 كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.


سعر الأوراك من 100 إلى 85  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 

.
أسعار البيض اليوم السبت

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.

انخفاض أسعار الدواجن
 
وقال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ، إن صناعة الدواجن من أهم الصناعات الواعدة فى مصر ، حيثُ تستوعب عدد العمالة فى هذه الصناعة فى حدود الـ 3.5 مليون عامل، لافتا الى أن الاستثمار فى صناعة الدواجن يقدر بحوالي 200 مليار جنيه، كما أن الدولة اتخذت العديد من البرامج والمشروعات والخطط من أجل التنمية المستدامة للدواجن.


وأشار “الزينى” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” إلى أن خطة التصدير لم تأتى إلا بعد منع التدول الحى للدواجن بشكل جزئي ، وبالتالى يتم تبريد وتجميد الفائض ثم تصديره .

تصدير الدواجن
وأضاف “نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن” أن مصر كانت تصدر قرابة 7% من الإنتاج من منتجات الدواجن المختلفة للخارج قبل عام 2006  ثم جاءت أنفلونزا الطيور لتعيق التصدير لعدة سنوات، حتى تمكنت وزارة الزراعة المصرية في السنوات الأخيرة مع الجهات الدولية من اعتماد 37 منشأة إنتاج داجني خالية من أنفلونزا الطيور، ومن ثم يمكن التصدير منها للخارج.
 

الدواجن أسعار الدواجن الدواجن البيضاء أسعار الدواجن اليوم الفراخ الفراخ الحمراء البانيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

تنسيق الجامعات

طب 92.6% الأسنان 91.9 %والهندسة 87.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

أرشيفية

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل

شادي زلط

فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة

وزارة الداخلية

موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة

تنسيق الدبلومات 2025

95 % للفني الصحي و87.1% للتمريض و98.3% لهندسة البترول.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

زينة مع طفلين

صور أبناء أحمد عز وزينة الحقيقيين| شاهد

تنسيق الجامعات 2025

الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

مصطفى غريب

مصطفى غريب يشيد بـ أمير كرارة في فيلم الشاطر: والله العظيم اكتشاف

أمير كرارة

أمير كرارة: عمري ما دخلت في شغل حد والكوميديا أصعب من الأكشن

محمد رياض

محمد رياض: لو الذكاء الاصطناعي موجودًا لقدمنا شخصية عبد الوهاب بشكل مختلف

بالصور

طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل

طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل
طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل
طريقة عمل صينية المجدرة بالبصل

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية
متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية
متى يكون اللبن مضرًا؟ تحذير خاص لمصابي الغدة الدرقية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء
فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء
فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد