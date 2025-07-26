هنا الزاهد تكشف تفاصيل دورها بفيلم «الشاطر» وتستعد لمسلسل جديد

تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن مشاركتها بفيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يتم عرضه حاليًا بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي.

وأوضحت هنا الزاهد، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيلم ينتمى إلى نوعية الأعمال الكوميدية، قائلة: الفيلم كوميدي جدًا، وأنا بحبه قوي، وده كان رابع عمل مع المخرج أحمد الجندي، عملنا مع بعض حاجات كتير قوي، يعني (فاصل من اللحظات اللذيذة) و (الواد سيد الشحات)".

وأكدت هنا الزاهد، على أن دورها بفيلم "الشاطر"، مختلف تمامًا عن فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني، والذي تم طرحه مؤخرًا، قائلة:" الدور مختلف عن (ريستارت) وعن كل الأفلام اللي عملتها قبل كده، والأكشن كان صعب قوي، وأنا عمري ما عملت أكشن، أنا كوميدي أو رعب، لكن أنا عمري ما عملت أكشن".

تفاصيل شخصيتها بفيلم الشاطر

وكشفت هنا الزاهد تفاصيل شخصيتها بفيلم "الشاطر"، قائلة: "اسمي كراميلا في الفيلم، اشتغلت شغلانات كتير قوي، هتقع في مشكلة مع أمير وهتورطه معاها ضمن أحداث الفيلم".

وأعربت هنا الزاهد عن سعادتها بالتعاون مع المخرج أحمد الجندي والفنان أمير كرارة، قائلة: "مبسوطة قوي إن ده التعامل الرابع مع المخرج أحمد الجندي، وأول مرة مع أمير كرارة، ومصطفى غريب، ومبسوطة قوي بالعمل لأنه مختلف جدًا".

وتحدثت هنا الزاهد خلال اللقاء، عن أعمالها الفنية القادمة، مشيرة إلى أنها تستعد لتصوير مسلسل سيتم عرضه على إحدى المنصات، من إنتاج أمير شوقي، وتأليف أحمد عادل الذي قام بتأليف مسلسل "إقامة جبرية" متمنية أن ينال اعجاب الجمهور.

وأوضحت هنا الزاهد سبب غيابها عن العرض الخاص لفيلم "ريستارت"، بسبب انشغالها بتصوير مشاهد فيلم "الشاطر" في تركيا"، قائلة: "والله أنا كنت جاية العرض الخاص لفيلم (ريستارت) لكن كنت بصور في تركيا، هنشوف تركيا في فيلم (الشاطر)، وكان نفسي أكون مع أبطال (ريستارت) بصراحة وأحتفل معاهم".



