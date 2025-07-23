بالكاجوال.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت هنا شيحة بإطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية، بلوزة كت باللون الأسود ،كما اعتمد مكياج جذاب بالألوان الترابية ليبرز جمال ملامحها،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.





علي الجانب الاخر كان قد نشر مهندس الديكور فوزي العوامري -طليق الفنانة هنا شيحة- مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اشتكى فيه من صعوبة رؤية أبنائه من طليقته.

وقال طليق هنا شيحة، في مقطع الفيديو الذي صوره داخل مركز شباب الجزيرة، إن مشكلة الانفصال بين الزوجين تأتي على حساب الأطفال، مشيرًا إلى أنه يأتي كل جمعة إلى النادي لرؤية أبنائه منذ سنوات طويلة، ولكن للجمعة الثانية على التوالي لم يتمكن من رؤية الأبناء.

وتابع طليق هنا شيحة، أنه منذ 15 عاما لم يحصل على إجازات في يوم الجمعة لإثبات أحقيته في رؤية الأبناء، مشيرًا إلى أنه بعد الانفصال يتم تقليب الأبناء على والدهم.