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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى غريب يشيد بـ أمير كرارة في فيلم الشاطر: والله العظيم اكتشاف

مصطفى غريب
مصطفى غريب
محمد البدوي

عبّر الفنان مصطفى غريب عن سعادته الكبيرة بمشاركته في فيلم "الشاطر" مع النجم أمير كرارة، مؤكدًا أن هذه التجربة كانت من التجارب المميزة في مشواره الفني، وأنه يعتبر التعاون مع أمير كرارة مكسبًا كبيرًا له خلال هذا العام.

وتحدث مصطفى غريب، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد،  عن كواليس تعاونه مع الفنان أمير كرارة، قائلاً: "الراجل ده مفيش زيه والله العظيم اكتشاف أقسم بالله اكتشاف، أنا لو حد قالي أنت كسبت مين السنة دي هيبقى أستاذ أمير كرارة بجد".

ويشارك مصطفى غريب في فيلم "الشاطر" بشخصية "فتوح"، إلى جانب النجم أمير كرارة الذي يجسد شخصية "أدهم"، حيث تجمعهما أحداث مليئة بالكوميديا والأكشن، قائلاً: "المفروض بنتحط في مهمة مش بتاعتنا وبنحاول نطلع منها باختصار شديد".

كواليس تصوير فيلم الشاطر

وكشف مصطفى غريب، كواليس تصوير فيلم "الشاطر"، قائلاً: "اللوكيشن كان لذيذ فإحنا ما حسيناش بأي حاجة صعبة، ثاني حاجة لو في حاجة أكشن صعبة هو اللي بيعملها، أنا ما حستش بأي حاجة صعبة بس".

وأشار مصطفى غريب إلى أنه يحرص دائمًا على المشاركة في الأعمال التي يشعر بجودتها ويقتنع بها، موضحًا: "يا رب كل الحاجات تبقى غير بعضها وتعجب الناس، وطول ما أنا عارف أو حاسس إن الموضوع حلو هعمله، في النهاية بقى يا رب يعجب الناس لأن في الآخر التوفيق بتاع ربنا".
 

مصطفى غريب الفنان مصطفى غريب أمير كرارة الفنان أمير كرارة فيلم الشاطر

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