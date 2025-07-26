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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريستارت يتصدر إكس بعد طرحه بساعات .. تفاصيل

ريستارت
ريستارت
أحمد البهى

تمكن فيلم ريستارت من بطولة الفنان تامر حسني من تصدر قائمة الاسماء الاكثر رواجًا عبر موقع إكس. 

واحتل فيلم ريستارت المركز الثاني ضمن قائمة الأسماء الأكثر رواجًا عبر موقع إكس بعد طرحه علي منصة يانجو بلاي ب 24 ساعة فقط. 

يشارك تامر حسني في بطولة الفيلم هنا الزاهد، إلى جانب نخبة من أبرز الفنانين، من بينهم باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، سيد أسامة والقديرة ميمي جمال، وتوانا، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، شيماء سيف، محمد رجب، والكابتن أحمد حسام ورانيا منصور، ومن إخراج سارة وفيق، وكتابة السيناريست أيمن بهجت قمر.

يجمع ريستارت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، حيث يُجسّد تامر حسني شخصية شاب يعمل في محل للهواتف المحمولة، يمر بسلسلة من المواقف التي تقلب حياته رأسًا على عقب، ويجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية وتأثير المكاسب المادية منها على عقول الناس، يضم الفيلم أيضا العديد من الأغاني من ألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد"، منهم "حلال فيك" و"المقص" التي تجمعه مع رضا البحراوي بلمسة شعبية مختلفة.

ريستارت فيلم ريستارت تامر حسني

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