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أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 26-7-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 26-7-2025

دواجن
دواجن
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في مصر، بالمزارع والأسواق.


وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 64 جنيها بعدما وصل إلى 66 جنيها أى انخفضت حوالى 2 جنيهًا، وتصل  للمستهلك بسعر 77 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 47 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيها
 

وانخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 102 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.


أسعار الفراخ الحمراء 

بينما ارتفعت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  126 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.


سعر الأوراك من 100 إلى 85  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.


أسعار البيض اليوم السبت

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء سعر الكيلو أسعار الدواجن البيضاء أسعار الدواجن أسعار البيض

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