سقط فى حفرة .. إصابة حارس عقار بإصابات خطيرة بأحد المناطق بالدقهلية

أصيب مسن بإصابات متفرقة إثر سقوطه بحفرة 4 متر أثناء السير بأحد شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

اصابة حارس احد العمارات سقط داخل حفرة 4 متر



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطه النجدة يفيد بسقوط حارس أحد العمارات داخل حفرة 4 متر بشارع الهدى والنور بمدينة المنصورى حيث انزلقت قدمه أثناء سيره بالشارع.



نزيف وكسر بالجمجمه..وحالته خطيرة…تشخيص حالة المصاب

انتقل ضباط المباحث وسياره الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين إصابة عوض محمد سعيد 75 عاما كفر الشيخ، حارس أحد العقارات، حيث اصيب بنزيف داخلى بالبطن و كسر بقاع الجمجمة.



تم نقل المصاب الى مستشفى المنصوره التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة بالواقعة