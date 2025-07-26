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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافـظ مطروح يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى

محافظ مطروح ومدير التعليم
محافظ مطروح ومدير التعليم
ايمن محمود

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2025/2026 على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكدت نادية فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن التنسيق الذي اعتمده محافظ مطروح شمل تنسيق درجات الالتحاق بمدارس وفصول التعليم الثانوي العام على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وفقا لنسب النجاح في الشهادة الاعدادية والفراغات بما لا يزيد عن كثافة الفصل المحددة.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن الحد الأدنى للمرحلة الثانية للالتحاق بمدارس الثانوى العام جاء كالتالى: 

٢٢٠ درجة بإدارة مطروح، ٢١٥ درجة بسيوة، ٢١٣ درجة بإدارة البنجر، ٢١٠ درجات بإدارة الحمام، ١٨٠ درجة بإدارات العلمين والضبعة وبرانى، ١٦٠ درجة بإدارة النجيلة، بينما جاءت درجة الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بإدارة السلوم ١٥٠ درجة.

على أن يكون القبول للالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من نفس الادارة التعليمية التى يريد التقدم إليها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، شروط الالتحاق وبدء التقديم بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، مع مراعاة مبدأ التوطين وإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة والالتزام بالقواعد الوزارية الواردة.

من جانبه، أوضح الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الشروط العامة للالتحاق بمدارس التمريض بالمحافظة وهى:

أن يكون الطالب المتقدم / المتقدمة مصري الجنسية، حسن السير والسلوك.

حاصل على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح للعام الدراسي ٢٠٢٥.

الإقامة بمحافظة مطروح مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

إقامة ولي الأمر (الأب) بمحافظة مطروح مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي حالة الوفاة أو الانفصال تكون الأم أو من يحوز على الولاية التعليمية، مع إحضار ما يفيد بالإقامة بمحافظة مطروح مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ألا يكون المتقدم / المتقدمة متزوجا / متزوجة مع إقرار تعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة.

التفرغ التام للدراسة مع إقرار ولي الأمر بذلك وموقع من الطالب المتقدم.

الالتزام بالتوزيع الجغرافي على المدارس وعدم قبول أي استثناءات حرصاً على التوزيع العادل لجميع مراكز المحافظة وإتاحة الفرص للجميع.

التقديم والاختبارات الإلكترونية غير قابلة للإعادة أو التعديل للتواريخ المحددة.

الالتزام التام بالأعداد المحددة طبقاً لكثافة كل مدرسة.

- الالتزام بالحد الأدنى للمجموع المحدد لكل مدرسة.

على أن يتم التقديم إلكترونياً لمدة 10 أيام اعتباراً من تاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٥ وحتى تاريخ ٢٠٢٥/٨/٧، مع مراعاة أن التسجيل يكون مرة واحدة بالرقم القومي، وغير قابل لإعادة التقديم مرة أخرى لاحقا.

يتم فلترة الطلبات طبقا للأولوية التنازلية في المجموع الأعلى ثم الأقل مع انطباق باقي الشروط.

يتم إخطار المتقدم بميعاد الاختبارات عبر الإيميل المسجل على نموذج التقديم، وسيتم الإعلان على صفحة المديرية الرسمية على موقع “فيس بوك” بميعاد الاختبارات بصفة عامة.

ستعقد الاختبارات الإلكترونية (اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، مهارات الحاسب الآلي) بمعمل الحاسب الآلي بديوان عام المديرية عبر شبكة معلومات الوزارة، مع مراعاة الالتزام التام بدورة المواعيد المحددة، حيث لن يتم فتح ميعاد آخر للاختبار على الموقع لنفس المتقدم، وللنجاح يلزم أن يتجاوز المتقدم / المتقدمة نسبة ٧٠%.

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