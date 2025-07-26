إصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين بطريق فايد السويس

شهد طريق فايد – السويس، أمام كلية ضباط الاحتياط، حادثًا صباح اليوم، نتيجة تصادم سيارة نصف نقل مع سيارة سوزوكي، ما أدى إلى انقلاب إحداهما وإصابة 13 شخصًا بإصابات متفرقة.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف بالإسماعيلية، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث، وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق في أسباب وقوع الحادث.