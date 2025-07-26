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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف أعمال ري النباتات والمسطحات الخضراء خلال فصل الصيف بكفر الشيخ

ري النباتات والمسطحات الخضراء
ري النباتات والمسطحات الخضراء
محمود زيدان

وجه المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بتكثيف أعمال ري النباتات والمسطحات الخضراء بجميع مناطق حي شرق وغرب كفر الشيخ، بجانب الميادين والحدائق العامة، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

جاء هذا بناءً على توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بزيادة أعمال زراعة النباتات، والأشجار، وتوسيع رقعة المسطحات الخضراء.

وأكد رئيس المدينة أهمية المتابعة اليومية لأعمال الري، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات مرورية وسكانية عالية، لضمان استمرار نضارة النباتات وحماية المسطحات الخضراء من الجفاف، مشيراً إلى أن الاهتمام بالمساحات الخضراء يعكس مدى الحرص على تحقيق بيئة صحية ومتوازنة.

كما وجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ إدارة الحدائق والمنتزهات في زيادة أعمال التجميل والتشجير، مع تكثيف أعمال الري بصفة يومية حفاظاً على النباتات، والمسطحات الخضراء.

تأتي هذه الأعمال بإشراف خضراوي خضر، رئيس حي شرق، وإبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، وطارق الفحام، وعبد الخالق أبو عيدة، مساعدي رئيس حي شرق وغرب لشئون النظافة والتجميل، وعادل عيد، مدير إدارة الحدائق والمنتزهات، وفريق العمل بجهاز النظافة والتجميل، ورجال قسم الحدائق بالوحدة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ المسطحات الخضراء أخبار كفر الشيخ

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