ابتز فتاة بصور وفيديوهات..قرار عاجل ضد سائق نقل ذكي بشركة شهيرة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس سائق نقل ذكي لقيامه بمراسلة فتاة برسائل خادشة وصور وفيديوهات وتهديدها وإبتزازها

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله فتاة من سائق سيارة نقل ذكى لقيامه بمراسلتها برسائل خادشة وتهديدها وإبتزازها بصور مُفبركة.. وضبط مرتكب الواقعة.

واضاف الأجهزة الامن المتهم قام بمراسلة الضحية وان المجني عليها تعرضت لكضايقة عقب نزولها من السيارة وإنهاء الرحلة برسائل خادشةمن قبل المتخم وحال رفضها الرد عليه قام بتهديدها وإبتزازها بصور مُفبركة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (طالبة– مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) بمضمون ما سبق ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الشـروق) ، وبحوزته السيارة المستخدمة فى الواقعة "منتهية التراخيص" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

