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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريستيانو من داخل الملعب في أحدث ظهور

كريستيانو
كريستيانو
باسنتي ناجي

شاركت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغيز جمهورها ومتابعيها  صورا من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”.

و نشرت جورجينا صور لصديقها كريستيانو رونالدو من داخل الملعب أثناء مرانه اليومي ".

وأعلن نادي النصر السعودي، تجديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال النصر في بيان عبر حسابه على منصة “إكس”: أنهت إدارة شركة نادي النصر إجراءات تجديد عقد القائد التاريخي كريستيانو رونالدو مع ناديه النصر، حيث مثل النصر رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله الماجد".

وأضاف البيان: “يمتد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر حتى عام 2027”.
وكان رونالدو انضم للنصر السعودي في عام 2023، لمدة موسمين في صفقة مجانية عقب رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كريستيانو الهلال السعودي جورجيا

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