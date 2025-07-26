وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات البعوث الإسلامية بقسميها العلمي والأدبي

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمد ‏‏عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة شهادات البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2024/2025م، 1446هـ، للدور الأول.

وتقدم 1468طالبا وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي، وبلغت النسبة العامة للشهادات البعوث 68.60%.

وجاء أوائل الشهادة الثانوية علمي بعوث كالتالي:

المركز الأول

سيلا فاطمة

ساحل العاج

649 درجة

84.29 %

المركز الثاني

موسى تايو أديباجبو

نيجيريا

622 درجة

80.78 %

المركز الثالث

أسامة موسى على سعيد

إريتريا

597 درجة

77.53 %

المركز الرابع

حنان حسين على

الصومال

589 درجة

76.49 %

المركز الخامس

خديجة جالو

غينيا كوناكري

588 درجة

76.36 %

كما جاء أوائل الشهادة الثانوية أدبي بعوث كالتالي:

المركز الأول

مريم حسن أدم

الصومال

637 درجة

95.07 %

المركز الثاني

فائقة الحسن

إندونيسيا

635 درجة

94.78 %

المركز الثالث

محمد أكرم حسين

بنجلاديش

634 درجة

94.63 %

المركز الرابع

صادق الرحمن صفوان

بنجلاديش

633 درجة

94.48 %

المركز الخامس

أشرف الإسلام

بنجلاديش

623 درجة

92.99 %

المركز السادس

محيي الدين عبدالقادر

بنجلاديش

619 درجة

92.39 %

المركز السابع

أطهر علي

بنجلاديش

619 درجة

92.39 %

المركز الثامن

أحمد أولا ميليكين عبدالسلام

نيجيريا

618 درجة

92.24 %

المركز التاسع

محمد عمران أحمد فردوس

بنجلاديش

616 درجة

91.94 %

المركز العاشر

كوناتي يعقوب

ساحل العاج

614 درجة

91.64 %