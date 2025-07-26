وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات البعوث الإسلامية بقسميها العلمي والأدبي

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة شهادات البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2024/2025م، 1446هـ، للدور الأول.
وتقدم 1468طالبا وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي، وبلغت النسبة العامة للشهادات البعوث 68.60%.
وجاء أوائل الشهادة الثانوية علمي بعوث كالتالي:
المركز الأول
سيلا فاطمة
ساحل العاج
649 درجة
84.29 %
المركز الثاني
موسى تايو أديباجبو
نيجيريا
622 درجة
80.78 %
المركز الثالث
أسامة موسى على سعيد
إريتريا
597 درجة
77.53 %
المركز الرابع
حنان حسين على
الصومال
589 درجة
76.49 %
المركز الخامس
خديجة جالو
غينيا كوناكري
588 درجة
76.36 %
كما جاء أوائل الشهادة الثانوية أدبي بعوث كالتالي:
المركز الأول
مريم حسن أدم
الصومال
637 درجة
95.07 %
المركز الثاني
فائقة الحسن
إندونيسيا
635 درجة
94.78 %
المركز الثالث
محمد أكرم حسين
بنجلاديش
634 درجة
94.63 %
المركز الرابع
صادق الرحمن صفوان
بنجلاديش
633 درجة
94.48 %
المركز الخامس
أشرف الإسلام
بنجلاديش
623 درجة
92.99 %
المركز السادس
محيي الدين عبدالقادر
بنجلاديش
619 درجة
92.39 %
المركز السابع
أطهر علي
بنجلاديش
619 درجة
92.39 %
المركز الثامن
أحمد أولا ميليكين عبدالسلام
نيجيريا
618 درجة
92.24 %
المركز التاسع
محمد عمران أحمد فردوس
بنجلاديش
616 درجة
91.94 %
المركز العاشر
كوناتي يعقوب
ساحل العاج
614 درجة
91.64 %