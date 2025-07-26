خسر العالم فنانا قل نظيره.. عاصي الحلاني ينعى زياد الرحباني

نعى الفنان عاصي الحلاني، الراحل الفنان والملحن اللبناني زياد الرحباني الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 69 عامًا.

وكتب الحلاني عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “رحل زياد الرحباني. العبقري الكبير الذي لامس أجيالا كاملة بالفكر والموسيقى، فنان لا يتكرر بألحانه، بكلماته، بالمسرح بالنقد السياسي والاجتماعي كان سابق عصره في كل ما قدم برحيل زياد ، يخسر العالم العربي فنانا قل نظيره ، وروحاً لا تتكرّر. زياد لم يكن مجرد موسيقي كان حالة لا تشبه أحدا, رحل زياد ورح يبقى صوت زياد بالقلب والوجدان، التعازي الحارة وخالص المواساة للعائلة وبالأخص للسيدة الأم، فيروز واي عزاء لا يوازي حزن ووجع الأم على فراق فلذة كبدها الرحمة لروحك وتكون نفسك بالسماء”.

وفاة زياد الرحباني

وكتب عبدالرحيم كمال، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "مات موسيقي عربي كبير.. رحل عن عالمنا موسيقي كان الأهم من والده وعمه.. فقد الوطن العربي قامة فنية رفيعة وصاحب موسيقى فريدة، مات الابن الموهوب لفيروز والذي قدم لها أجمل ألحانها على الإطلاق".

وأضاف: "وداعا زياد رحباني ورحمك الله بقدر ما تحمل في قلبك من فن وموسيقى وحب وسخرية ذكية".

رحلة زياد الرحباني

يذكر أن زياد الرحباني توفي، اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة بالتجريب، التمرد، والصدق، بعد أن صنع لنفسه مكانة لا ينافسه فيها أحد في المشهد الثقافي اللبناني والعربي.. لم يكن مجرد ابن فيروز، بل كان هو نفسه صوتًا صارخًا في وجه الحرب، واللاعدالة، والفراغ الذي خلّفه الوطن في قلوب محبيه.