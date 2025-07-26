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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل سياسي: الجيش المصري الوحيد الواقف على قدمه في المنطقة الآن

الجيش المصري
الجيش المصري
عبد الخالق صلاح

أكد محمد صلاح محلل سياسي وصانع محتوى، أن الدولة المصرية أمام مخطط قوى دولية عظمى من أجل تطبيق سيناريو على الشرق الاوسط والدول الوحيدة التى تقف ضد هذا السيناريو هي مصر بجيش قوى.

وأوضح محمد صلاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أن الجيش المصري هو الوحيد الآن الذي يقف على قدمه في المنطقة.

وأضاف  أن هناك قوى عظمى يرون أن الجيش المصري تم تطويره وتدريبه وتحديثه على أعلى مستوى وعنده قوة عسكرية على أعلى مستوى فيلجئوا للحرب الداخلية والاعلامية وغير النمطية، مشددا على أن مصر تتعرض لهذه النوعية من الحروب على مدار أكثر من 12 سنة وتصدي من المصريين أنفسهم.

وأوضح، أن المواطن المصري تمرس على هذه النوعية من الحروب المتعلقة بالشائعات من اسرائيل وجماعة الاخوان التي تسير على نفس الأهداف والتحركات واحدة.

وتابع : "العالم كله اليوم يدين اسرائيل ما عدا طرفين يتكلموا عن مصر هما اسرائيل وجماعة الاخوان وهذه الجماعات ليس لها علاقة بالقانون ومصر تتحرك وفق مواثيق دولية".

محمد صلاح الدولة المصرية الشرق الاوسط الحياة اليوم

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