سقوط 9 شهداء بنيران الاحتلال قرب نقطة توزيع المساعدات جنوب خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، بأن تسعة مواطنين استشهدوا جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب نقطة توزيع المساعدات الأمريكية في منطقة المواصي جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل منذ قليل.

من جانب آخر؛ قال المستشار طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني إنه كان من المقرر أن يكون غدا الأحد الموعد الأخير للمفاوضات التي كانت تجرى في الدوحة بتوقيع الاتفاق.

انسحاب الولايات المتحدة

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم»: «فوجئت إسرائيل وقطر ومصر وحماس أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب من المفاوضات وليس إسرائيل، فالمنسحب هو الممثل الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وأمس انحسب ترامب وأكد أنه سيتم سحق حماس».