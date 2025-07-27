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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر إدريس يطمئن على بعثة مصر فى دورة الألعاب الإفريقية للمدارس بالجزائر

بعثة مصر في دورة الالعاب الافريقية
بعثة مصر في دورة الالعاب الافريقية
إسراء أشرف

حرص المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على الاطمئنان على بعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية للمدارس والمقامة في الجزائر وتستمر منافساتها إلى يوم 15 أغسطس المقبل.

ويتابع المهندس ياسر إدريس، البعثة بشكل مستمر لتقديم الدعم اللازم، بما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة للمشاركة في المنافسات.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص اللجنة الأولمبية على دعم الأبطال الواعدين، باعتبار هذه الدورة خطوة مهمة في إعداد جيل جديد من الرياضيين استعدادًا لأولمبياد الشباب بالسنغال 2026.

 وقد أقيم حفل الافتتاح على ملعب 19 مايو 1956 بمدينة عنابة، بمشاركة 50 دولة إفريقية، يمثلها أكثر من 3 آلاف رياضي.

وتقدم طابور العرض عدد من لاعبي البعثة المصرية ، إلى جانب اللواء مجدي اللوزي، رئيس البعثة ورئيس اتحاد الملاكمة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، واللواء أحمد كامل نائب رئيس البعثة ورئيس اتحاد الكانوي والكياك وعضو اللجنة الأولمبية المصرية.

وجاء ظهور البعثة المصرية وسط أجواء احتفالية رائعة، تعكس مكانة الرياضة المصرية على مستوى القارة، حيث حمل أفراد البعثة العلم المصري بفخر واعتزاز.

وتقام منافسات الدورة في أربع مدن جزائرية هي، قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة..وتضم البعثة المصرية نحو 162 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وتشارك مصر في 13 لعبة رياضية هي، “ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو“.

ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية

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