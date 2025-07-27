مهاجم الزمالك السابق يشيد بالصفقات الهجومية للقلعة البيضاء

أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن الصفقات التي تم إبرامها حتى الآن تليق بالقلعة البيضاء، مشددا على أنه يتمنى التوفيق له مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال أشرف في تصريحات تليفزيونية "ناصر منسي وسيف الجزيري بجانب عمرو ناصر وأحمد شريف سيضيف القوة لخط هجوم الزمالك في الموسم القادم وأصبح هناك منافسة قوية بينهم للمشاركة أساسيا".

وأضاف: "أتمنى من اللاعبين الجدد أن ينسجموا مع شخصية نادي الزمالك وهذا الأمر صعب، والفريق يحتاج ظهير أيمن مع عمر جابر وجناح أيمن".

وتابع: "السن ليس معيار في مواهب كرة القدم ولامين يامال أكبر مثال لهذا الأمر وأتمنى أن يكون المغربي عبدالحميد معالي على قدر المسؤولية وإضافة قوية".