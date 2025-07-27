عصام الرتمي: حل مشكلات الري بالفيوم على رأس أولوياتي

قال اللواء عصام الرتمي أمين حزب الجبهة الوطنية بالفيوم إنه سيبدأ التواصل مع وزارة الري واقتراح حلول لمواجهة مشكلات نقص وضعف المياه في قرى الفيوم ، لافتًا إلى أن معظم النقص قائم في مراكز يوسف الصديق وأبشواي والشواشنة وتحديدا في مناطق وقرى نهايات الترع والمصارف.

وأضاف الرتمي أنه خلال جولاته بقرى الفيوم اشتكى المواطنين من عدم انتظام ضخ مياه الري أو قلتها في بعض المناطق مطالبا وزارة الري باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأراضي غير المقررة للري وإزالة السحب بالمخالفة خاصة في أراضي وضع اليد.

كما طالب الرتمي وزارة الري بضرورة الانتهاء من أعمال تأهيل محطات الري القديمة في المحافظة وإعادة تجديدها بشكل عاجل لافتًا إلى أن المساحة المنزرعة في الفيوم شهدت اتساع كبير وبالتالي يجب العمل على توفير حصص مياه كافية للمناطق المتضررة.

وأوضح الرتمي أن عملية تطهير الترع والمصارف بات أمر يجب تنفيذه بكفاءة واستمرار وأن ذلك يسهم في توفير كميات مهدرة من مياه الري يمكن أن يستفيد منها المزارعين مطالبا بدعم الفلاحين في إطار تطبيق نظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه.

كما طالب الرتمي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتفعيل دور اللجنة التي تم تشكيلها في 2024 والتي تضم رؤساء المدن، والوحدات المحلية القروية، وأمناء روابط المياه، للمرور على كافة الأبحر والتصدي بكل حسم لأي مخالفات أو ممارسات سلبية تعوق وصول مياه الري اللازمة لنهايات الترع والأبحر.