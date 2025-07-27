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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتحرك للتخلص من 3 لاعبين لتدعيم الصفوف الفريق بصفقات أجنبية جديدة

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

شهدت الساعات القليلة الماضية تحركات من جانب جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، من أجل تسويق ثلاثة لاعبين من الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تمهيدًا لتدعيم الصفوف بصفقات أجنبية جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن أحمد الجفالي يأتي على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل، حيث بات قريبًا من الانتقال إلى نادي فاركو، بعد خروجه من حسابات المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

ويعمل جون إدوارد كذلك على تسويق التونسي سيف الدين الجزيري عبر عروض خارجية، بالإضافة إلى محاولة تسويق محمد صبحي حارس المرمى، خاصة بعد التعاقد مع الحارس المهدي سليمان خلال الميركاتو الجاري.

وأكد المصدر أن المدير الرياضي يرفض فكرة رحيل أي لاعب دون مقابل مادي، في ظل سعي النادي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من عمليات الانتقال، لضخ موارد مالية تسهم في إبرام صفقات جديدة.

ويكثف مسؤولو الزمالك تحركاتهم في الوقت الحالي لدعم صفوف الفريق بعدد من الصفقات، استعدادًا للموسم الجديد الذي سيشهد مشاركة الفريق في منافسات محلية وقارية متعددة.

الزمالك نادي الزمالك جون إدوارد يانيك فيريرا أحمد الجفالي سيف الدين الجزيري محمد صبحي

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