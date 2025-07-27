الناجح يرفع إيده.. أوائل الثانوية الأزهرية في جنوب سيناء بالأسماء والمجموع

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الأحد، أسماء أوائل الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2024 – 2025، بالأقسام "العلمي، أدبي مبصر، أدبي كفيف".

أوائل القسم العلمي

حصل على المركز الأول بالقسم العلمي الطالب عمر محمد السيد عبد اللطيف الصديق، بمعهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 637 درجة بنسبة 98%، والمركز الثاني الطالب أحمد على طاهر إبراهيم السيد، بمعهد رأس سدر، بمجموع 625 درجة، بنسبة 96,15%، وحصل على المركز الثالث الطالب عبد الرحمن محمود منصور سليمان، بمعهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 616 درجة بنسبة 94,77 %، والمركز الرابع أحمد السيد محمد سلامة سالم، بمعهد أبورديس، بمجموع 615 درجة، بنسبة 94,62%، والمركز الخامس الطالبة سارة محمد محمود محمد، بمعهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 606 درجة، ونسبة 93,23%.

أوائل القسم الأدبي “مبصر”

وفي القسم الأدبي "مبصر" حصلت الطالبة شهد هاني مغازي لاشين، بمعهد دهب، على المركز الأول بمجموع 491 درجة، بنسبة 83,22%، وحصلت على المركز الثاني الطلبة حنين أحمد السيد أحمد السيد عمر، بمعهد دهب، بمجموع 490 درجة، 83,05%، وحصل على المركز الثالث الطالب عبد لله منير عبد الله السيد، بمعهد الجوفة، بمجموع 473 درجة، بنسبة 80,17%، وحصل على المركز الرابع الطالب محمود حمام السعيد عبد الجواد عرابي، بمعهد الجوفة، بمجموع 462 درجة، بنسبة 78,31%، والمركز الخامس الطالب أحمد سمير حسن أبو العنين الأدغم، معهد طور سيناء، بمجموع 457 درجة، بنسبة 77,46%.

القسم الأدبي “كفيف”

وفي القسم الأدبي "كفيف"، حصلت الطالبة رحاب باسم محمد متولي، بمعهد نويبع، على المركز الأول، بمجموع 488 درجة، 88,73%، والمركز الثاني الطالبة شهد داوود صباح رفيع، بمعهد رأس سدر، بمجموع 380 درجة، بنسبة 69,09%.

63,39% نسبة النجاح العامة بالشهادة الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء.

وقدم الدكتور أحمد بدير شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، التهنئة للطلاب الناجحين والمتفوقين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق خلال المراحل التعليمية المقبلة، مشيدًا بجهود المعلمين، ورؤساء المعاهد، واللجان الفنية وأعمال الكنترول، مؤكدًا أن النتائج تعكس التزام الجميع وتفانيهم في أداء العمل.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية في تصريح اليوم، أن نسبة النجاح العامة بالشهادة الثانوية الأزهرية بلغت 63,39%، بواقع 45,92 % بالقسم الأدبي "بنين"، و 75,82% بالقسم الأدبي "فتيات"، و69,14 % بالقسم العلمي "بنين"، و65,15% بالقسم العلمي “فتيات”.