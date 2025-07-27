أول تعليق من الجهاز الفني للاهلي على قرعة الدوري

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن من يبحث عن لقب بطولة الدوري يجب ألا يخشى مواجهة أي فريق.

وقال مصدر بالجهاز الفني للأهلي عن قرعة مسابقة الدوري التي أُقيمت اليوم: «نحترم جميع الفرق، ولكن هدفنا الحفاظ على لقب الدوري».

وأضاف: «نسعى للقب، وبالتالي من الطبيعي أن نواجه جميع الفرق سواء في البداية أو النهاية».

وتبدأ منافسات الدوري بشكل رسمي يوم 8 أغسطس المقبل، ويخوض كل فريق من الأندية المشاركة في البطولة 20 مباراة خلال الدور الأول.

وسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في المرحلة الثانية للمسابقة، كالتالي:

1- المجموعة الأولى: تضم الفرق من الأول إلى السابع؛ للمنافسة على اللقب.

2- المجموعة الثانية: تضم الفرق من الثامن إلى الـ 21؛ لترتيب المراكز.