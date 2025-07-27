مياه الشرب: محدش من المسئولين هيروَّح بيته لحد ما المشكلة تتحل وعودة الخدمة للمواطنين

قال وليد عابدين المتحدث الرسمي باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك ضخًّا بنسبة 50% في خطوط المياه حتى الآن، بالمناطق القريبة من محطة ساقية مكي.

وأشار عابدين، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي”، على قناة “صدى البلد”، إلى أن المسئولين ما زالوا مودجوين في محطة ساقية مكي؛ لإصلاح العطل، وإعادة المياه للضخ بشكل كامل.

وأضاف عابدين: "دفعنا بـ 40 سيارة مياه صالحة للشرب؛ لحين عودة الضخ تدريجيا.

وأوضح عابدين، أن الخط الساخن بالفعل “فَصَل”؛ بسبب انقطاع الكهرباء في محطة جزيرة الدهب.

وشدد قائلا: “ما حدش هيروح بيته من المسئولين لحد ما المشكلة تتحل، وعودة الخدمة للمواطنين”.

وفي سياق متصل، قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه جرى الدفع بمولدات متنقلة؛ لخدمة أهالي الجيزة مؤقتا، لحين عودة الكهرباء بشكل كامل.

وأوضح عبد الغني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي” قائلا: “أناشد المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل”.

وأضاف منصور: لأول مرة الشبكة القومية للكهرباء تحملت 39 ألف ميجا وات بكفاءة، لافتا إلى أن أقصى حمل العام الماضي كان 38 ألفا و500 ميجا وات.

ومن جهته، قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك استغاثات كثيرة، والأهالي في الجيزة لا عندهم كهرباء ولا مياه، مرددا: "البيوت حر موت".