الجو نار والناس سابت بيوتها ومرحتش شغلها .. تعليق قوي من أحمد موسى على انقطاع المياه والكهرباء بالجيزة |فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى أن هناك استغاثات كثيرة والأهالي في الجيزة لا عندهم كهرباء ولا مياه .

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد: الجو نار والناس منهارة بقالها 16 ساعة ازاى كل ده الخدمة مرجعتش .

وتابع موسى قائلا : الوزراء والمحافظ نزل ده جميل ولكن ليه التأخير حتى الآن فى عودة الخدمة البيوت حر موت والناس بتنزل الشارع وفى ناس مرحتش شغلها هيروحوا إزاى .

قال وليد عابدين المتحدث الرسمي باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك ضخًّا بنسبة 50% في خطوط المياه حتى الآن، بالمناطق القريبة من محطة ساقية مكي.

وأشار عابدين، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي”، على قناة “صدى البلد”، إلى أن المسئولين ما زالوا موجودين في محطة ساقية مكي؛ لإصلاح العطل، وإعادة المياه للضخ بشكل كامل.

وأضاف عابدين: "دفعنا بـ 40 سيارة مياه صالحة للشرب؛ لحين عودة الضخ تدريجيا.

وأوضح عابدين، أن الخط الساخن بالفعل “فَصَل”؛ بسبب انقطاع الكهرباء في محطة جزيرة الدهب.

وشدد قائلا: “ما حدش هيروح بيته من المسئولين لحد ما المشكلة تتحل، وعودة الخدمة للمواطنين”.