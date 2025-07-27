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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ميرضيش ربنا معانا أطفال .. أحمد موسى يعرض استغاثات المواطنين بعد انقطاع المياه بالجيزة

أحمد موسى
أحمد موسى
علي مكي

قال الإعلامى أحمد موسى أنه لابد من توفير خطة بديله بعد قطع المياه والكهرباء عن مناطق الجيزة . 

وتابع موسى خلال برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد لازم نشوف حل فى أزمة كبيرة زي دي وفيه ناس كتير بعتت لنا وطأن اللى بيحصل ده ميرضيش ربنا ومعانا أطفالنا  . 

قال وليد عابدين المتحدث الرسمي باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك ضخًّا بنسبة 50% في خطوط المياه حتى الآن، بالمناطق القريبة من محطة ساقية مكي.

وأشار عابدين، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي”، على قناة “صدى البلد”، إلى أن المسئولين ما زالوا موجودين في محطة ساقية مكي؛ لإصلاح العطل، وإعادة المياه للضخ بشكل كامل.

وأضاف عابدين: "دفعنا بـ 40 سيارة مياه صالحة للشرب؛ لحين عودة الضخ تدريجيا.

وأوضح عابدين، أن الخط الساخن بالفعل “فَصَل”؛ بسبب انقطاع الكهرباء في محطة جزيرة الدهب.

وشدد قائلا: “ما حدش هيروح بيته من المسئولين لحد ما المشكلة تتحل، وعودة الخدمة للمواطنين”.

احمد موسى الكهرباء مياه الشرب الجيزة

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