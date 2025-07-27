تعليم الوادى الجديد يبدأ تنفيذ البرنامج التدريبى عن التجربة السنغافورية

أعلن الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن بدء البرنامج التدريبى (التجربة السنغافورية) والذى يجرى تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وإدارة التدريب بالمديرية، حيث يستهدف البرنامج نحو 90 معلما ومعلمة من جميع التخصصات بالإدارات التعليمية باجمالى 450 معلما.



وأشار الدكتور سامى، إلى أن الهدف من البرنامج صقل مهارات المعلمين وتنمية الوعي الذاتي والجماعي لديهم، إلى جانب تنمية مهاراتهم على اتخاذ القرار خلال الممارسات التعليمية اليومية، حيث ترتكز التجربة على عدد من العناصر من أهمها إعداد الطلاب لمهارات القرن الواحد وعشرين والتي تتضمن مهارات حل المشكلات وكيفية التعامل والعمل مع الآخرين ضمن فريق متكامل وإمداد الطلاب بالمهارات والمعارف والقيم الصحيحة لضمان الاعتماد على الذات والتكيف مع العالم المحيط ويستمر التدريب مدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم و حتى يوم 20 يوليو بجميع مراكز التدريب على مستوى المحافظة.