لمواجهة الحر .. طريقة عمل آيس كريم بايتس لايت

آيس كريم بايتس لايت من الحلويات الخفيفة التي يمكنك تطبيقها في المنزل لمواجهة موجة الحر التي تشهدها البلاد، كما تتسم هذه الوصفة بأنها تساعد على عدم زيادة الوزن لأن مكوناتها صحية وقليلة السعرات الحرارية.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، مقدمة برنامج على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل آيس كريم بايتس لايت، فيما يلي...

مقادير آيس كريم بايتس لايت



● 1 و½ كوب فراولة مكعبات

● 1 كوب زبادي

● 1 ملعقة كبيرة عسل

● 1 ملعقة صغيرة فانيليا

للوجه:

● شوكولاتة داكنة مذابة

● شوكولاتة بيضا مذابة

● جوز هند

طريقة تحضير آيس كريم بايتس لايت



في بولة يوضع زبادي , مكعبات فراولة , عسل , فانيليا وتقلب المكونات

ثم تشكل و توضع على سيليكون شيت و يوضع فى الفريرز حتى تتماسك المكونات

يوضع على الوجه شوكولاتة داكنة أو شوكولاتة بيضا أو جوز هند

ثم يقدم الآيس كريم.