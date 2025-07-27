الجو نار .. كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وما أعراضه ؟

يعد الإجهاد الحراري من أكبر المشاكل الصحية التي تواجه الكثير في فصل الصيف وتحديدا خلال الأيام التي ترتفع بها درجات الحرارة بشكل كبير ويتساءل العديد عن اعراض الإجهاد الحراري واسبابه وايضا كيفية الوقاية منه.



وكان موقع هيلث لاين نشر في تقرير سابق معلومات هامة عن هذه المشكلة الصحية ، وكشف عن

اعراض الإجهاد الحراري وهي :

التعرق الشديد بدون أسباب واضحة ،

تصبح البشرة باردة ورطبة.

تشنجات العضلات .

صداع غير مبرر.

دوخة غير مبررة .

الشعور بالتعب والارهاق .

الشعور الدائم بالعطش .

الغثيان أو القيء .

سرعة ضربات القلب.

نبض سريع وضعيف .

تنفس سريع وعميق .

أسباب الإصابة بالإجهاد الحراري :

التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طوية وخاصة في فترات الذروة (من 11 صباحًا حتى 4 مساءً) بالاضافة إلى العمل أو التمارين في أجواء حارة ورطبة .

فقدان السوائل والأملاح ، فالتعرق الشديد دون تعويض السوائل وقلة شرب الماء وايضا فقدان الصوديوم والبوتاسيوم مع العرق يتسبب في الإصابة بالإجهاد الحراري .

من ناحية اخرى كشف موقع wsps عن بعض النصائح للوقاية من الإصابة من الإجهاد الحراري ومنها :

ارتداء ملابس تسمح بمرور الهواء ، فقد يساعد القطن أو غيره من الأقمشة الفضفاضة المنسوجة على امتصاص الرطوبة وتبريد الجسم بالتبخر.

أفضل طريقة للتغلب على الحر هي البقاء في مكان مُكيّف

اشرب المزيد من الماء والعصائر والمشروبات

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.