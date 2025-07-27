قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بصورة لزيزو ..الأهلي يتحدي الزمالك في بطولة الدوري المصري
أحمد موسى عن المساعدات لقطاع غزة: نتنياهو مجرم حرب وعاوز يموت أهالينا
أحمد موسى: حملات التشويه للأبواق الإرهابية فشلت بعد دخول المساعدات الغذائية لغزة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا إلى قاسم باشا..تفاصيل
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
وائل جسار: عمرو دياب دماغه شبابية وتامر حسني قلبه طفل صغير
بعد عشرين ساعة .. الكهرباء تدفع بفرق طوارئ وماكينات ديزل لتشغيل محطات المياه بالجيزة
منتخب سيدات السلة يحقق فوزه الأول في بطولة الأفروباسكت على حساب أنجولا
وزير السياحة والآثار: متوقع أن نصل بنهاية 2025 إلى 18 مليون سائح
بعد دخول الشاحنات إلى غزة.. أحمد موسى: حملات التضليل لم تؤثر في المصريين
تنسيق المرحلة الأولي 2025.. الحد الأدنى علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات
في 6 خطوات .. خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شعب مصر: جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية تجسد معاني العروبة والإنسانية

غزة
غزة
عبد الرحمن سرحان

قال أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، إن مصر رفعت صوتها عاليًا دفاعًا عن الإنسان الفلسطيني، ورفضًا للعدوان الذي يتعرض له المدنيون الأبرياء في قطاع غزة في وقت صمت فيه الكثيرون، مؤكدا أن  المواقف المصرية – رسميًا وشعبيًا – جسدت أسمى معاني العروبة والإنسانية، وحركت الضمير العالمي نحو ضرورة وقف نزيف الدم وإنهاء الحصار الجائر.

وأشار المقدم في بيان له إلى أن مصر تواصل إرسال قوافل المساعدات عبر معبر رفح، رغم ما يحيط بها من مخاطر وتعقيدات أمنية، كما تعمل الدبلوماسية المصرية ليل نهار في المحافل الدولية، مطالبة بوقف إطلاق النار الفوري، وتقديم الحماية الدولية للمدنيين، وإتاحة المساعدات دون عوائق.

وأوضح رئيس حزب شعب مصر أن هذه المواقف النبيلة تعيد لمصر ريادتها السياسية والإنسانية، وتضعها في صدارة الدول التي تنحاز إلى السلام العادل، مؤكدا أن الجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية تعتبر نموذجًا يُحتذى به، ويجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم أمام ما يجري في غزة، في ظل المعركة التى تخوضها الدولة المصرية من أجل  العدالة الإنسانية، والدفع نحو حل جذري يُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة ويُنهي عقودًا من المعاناة.

وتابع المقدم: "مصر اليوم تثبت أنها ليست فقط دولة جوار، بل أمة تحمل على عاتقها مسؤولية الدفاع عن الإنسان العربي، دون مساومة، ودون تردد".

حزب شعب مصر أشرف المقدم الإنسان الفلسطيني غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

علوم 91.5% ورياضة 88.44% وأدبي 72.8%.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الآن رابط تنسيق المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 لتسجيل الرغبات

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 ينطلق رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات

إعلان تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات

وزير الصحة

بالأسماء.. حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2025

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.6% والأسنان 92.4% والصيدلة 91.6% .. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

تعليم الوادى الجديد يبدأ تنفيذ البرنامج التدريبى عن التجربة السنغافورية

مدير أمن المتوفي

محافظ الوادى الجديد ينعي وفاة مدير الأمن في حادث مروري بالمنيا

محافظة سوهاج

قصة كفاح.. نائب محافظ سوهاج يُكرم سيدة وابنها اجتازا الثانوية العامة بإرادة تُدرّس

بالصور

حكاية «نورزاد» زهرة الجنة.. دخلت المستشفى سيرا وخرجت منها لـ الطب الشرعي| صور

المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد

ناقد الموضة يحرج إليسا بسبب فستانها في حفل جدة..شاهد

إليسا
إليسا
إليسا

بالسلالم الهيدروليكية.. الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة وسط البلد

حريق وسط البلد
حريق وسط البلد
حريق وسط البلد

محافظ الشرقية يتفقد نفق حسن صالح بالزقازيق ويوجه بحل أزمة تسرب المياه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اخر تطورات أنغام الصحية

بعد صمت طويل.. أنغام تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل حالتها الصحية لأول مرة

المتهم

صدم سيارة فتاة وادعى نفوذه لترهيبها.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

دنيا سمير غانم وأحمد سعد

غناء أحمد سعد ودنيا سمير غانم .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "روكي الغلابة"

السيارة

ط.ـفل يقود سيارة بشوارع القاهرة .. تحرك فوري من الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف

المزيد