حماس: أبدينا مرونة في المفاوضات وإسرائيل انسحبت لتمرير مزيد من الإبادة

صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، بأن الحركة أبدت مرونة كبيرة خلال جولات التفاوض الأخيرة، بما لا يتعارض مع الثوابت الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن المقاومة تجاوبت مع جميع المبادرات التي قدمها الوسطاء في مختلف المراحل.

وأضاف الحية، في كلمة ألقاها اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي انسحب من مسار التفاوض بهدف كسب الوقت وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح أن الجولة الأخيرة من المحادثات شهدت تقدما ملحوظا وتوافقا واسعًا مع مقترحات الوسطاء.

وشدد على أنه "لا معنى لاستمرار المفاوضات في ظل ما وصفه بالإبادة الجماعية والتجويع والحصار المفروض على سكان القطاع".

وأكد أن إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وكريم يعد معيارا حقيقيا لجدية أي عملية تفاوضية مستقبلية.