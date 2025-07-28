نادي «الكهرباء»: نحترم جميع فرق الدوري.. وسنظهر إمكانيات كرة الإسماعيلية

أكد شريف عابدين المشرف العام على النشاط الرياضي في نادي كهرباء الإسماعيلية، احترامه لجميع الفرق في الدوري المصري، إلا أنه راض عن بداية المشوار بمواجهة الجونة، وتفادي خوض مباراة صعبة أمام أحد أندية القمة الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.

أضاف عابدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن كهرباء الإسماعيلية خاض معسكرًا قويًا في الإسماعيلية ثم معسكر آخر بالقاهرة تخلله مباريات ودية، قام خلاله رضا شحاتة المدير الفني، بتقييم اللاعبين ومعالجة الأخطاء.

أشار إلى أن رضا شحاتة كان يعمل على متابعة مستويات لاعبي كهرباء الإسماعيلية خلال فترة الإعداد، موضحًا أن النادي تعاقد مع محمد أوناجم ومحمد فاروق لاعب المجد الإماراتي وكذلك عمر السعيد، فضلًا عن تدعيمات أخرى.

اختتم شريف عابدين، تصريحاته قائلًا: «نسعى لضم مزيد من الصفقات حتى انتهاء فترة القيد يوم 6 أغسطس المقبل، وهدفنا المشاركة في الدوري الممتاز لتقديم رسالة كروية وأخلاقية نسعى من خلالها أن تكون إضافة للكرة المصرية، وأن نظهر الإمكانيات الكبيرة للإسماعيلية».