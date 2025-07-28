هدى المفتي تكشف حقيقة ارتباطتها.. وتؤكد: شغلي رقم واحد

وجهت الإعلامية إسعاد يونس سؤالا محرجا للفنانة هدى المفتي خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة».

وقالت لها: «نظرتك دي تقول إنك في قصة حب»، لتدخل «المفتي» في نوبة من الضحك، مجيبة: «لسه، يعني لو القصة كملت أكيد هيبقى فيه حاجة جادة، لو ما كملتش خلاص، بس عارفة إن طالع عليا إشاعة غير صحيحة، إشاعة إن أنا اتخطبت أو هتخطب، لو اتخطبت أو هتخطب هقول مش هخبي نفرح كلنا مع بعض».

حقيقة ارتباط هدى المفتي

وأضافت «المفتي»: «انا مبعرفش مين اللي بيطلع إشاعات، معرفش مين بيطلع أي أو ما بيطلعش أي، ومركزة في شغلي أوي الفترة دي بالذات، حاسة إنها فترة حاسمة جدا في شغلي، وحابة إني اركز فيها، حابه إني أثبت نفسي وأثبت حب الناس ليا، واعمل حاجات معينة بردة، حاسة إن شغلي رقم واحد في حياتي كده كده».

وبشأن موقفها من الرومانسية والارتباط؛ قالت: «معرفش على حسب برده إن الدنيا هتمشي ازاي، بس يعني برده لو الدنيا مشيت يعني زي مانا عاوزة محتاجة سنة أو سنتين كمان علشان خاطر أحس إني في حته أمان شوية بس».