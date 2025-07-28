أحمد عصام السيد: شخصيتي في عايشة الدور تشبهني.. خاص

كشف الفنان أحمد عصام السيد العديد من الأسرار حول مسلسل عايشة الدور، الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2025 علي قنوات المتحدة .

قال أحمد عصام السيد، لموقع صدي البلد: قدمت شخصية أيمن الشاب الجامعي المنطوي ولكن يحدث له تغير في حياته.



وأضاف أحمد عصام السيد: "شخصية أيمن في مسلسل عايشة الدور كانت تشبهني زمان ولكن تغلبت علي ذلك.



المسلسل يتكون من 15 حلقة، مع أجواء تمزج بين الكوميديا والدراما وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، سامح جمال ، اشرف نصر ، ندي عزت ، نادين عكيلة ، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

تم عرض العمل في رمضان 2025 على قنوات المتحدة ويشارك دنيا في البطولة عدد من الفنانين، منهم ، أميرة أديب، وفدوى عابد، نور محمود، ليلي عز العرب ، أمجد الحجار، عبد الرحمن ظاظا، ، محمد الليثي، و العديد من الوجوه الجديدة و الشابة مثل فرح عزت و أحمد فاضل، و نور نصر الدين.