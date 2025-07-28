هل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟

تعمل الدولة بقيادة الرئيس السيسي على بذل كافة الجهود لدمج ذوي الهمم في الحياة الاجتماعية، ومنحهم حقوقهم لدمجهم مجتمعيا ، ولم تغفل الدولة أبدا عن إعطائهم حقهم أيضا في مباشرة حقوقهم السياسية كاملة .

تزامنا مع قرب بدء أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.



يرغب العديد من المواطنين لاسيما فئة ذوي الإعاقة معرفة الضوابط القانونية لمباشرة حقهم في الإنتخاب .

وطبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية ، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص .



وتضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولي.

كما تلتزم الأحزاب السياسية أيضا ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب .

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025



ومن المقرر أن تُعلن نتائج الجولة الأولى يوم الثلاثاء 12 أغسطس، على أن يتم الطعن على النتائج في موعد أقصاه الخميس 14 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس، وهو اليوم الذي يشهد بداية الصمت الدعائي لجولة الإعادة.



وتُعلن النتيجة النهائية لجولة الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، لتُنشر رسميًا في الجريدة الرسمية وصحيفتي "الأخبار" و"الجمهورية".